Mulher faccionada é presa pela Polícia Militar com 78 porções de drogas Policiais militares de Lucas do Rio Verde prenderam uma mulher, 30 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira...

Policiais militares de Lucas do Rio Verde prenderam uma mulher, 30 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (22.5), no município. A suspeita se apresentou como integrante de uma facção criminosa e foi presa com 78 porções de substâncias análogas à maconha e cocaína.

