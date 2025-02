Mulher integrante de facção é presa com 110 pedras de pasta base em Primavera do Leste Policiais militares do 14º Batalhão prenderam uma mulher, de 37 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (25...

