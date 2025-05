Mulher invade sorveteria e esfaqueia ex-companheira em Lucas do Rio Verde

Uma mulher de 20 anos foi presa após invadir uma sorveteria e esfaquear a ex-companheira na tarde desta terça-feira (13), em Lucas do Rio Verde, a 334 km de Cuiabá. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Quitéria dos Santos Costa, de 29 anos, foi encontrada caída no chão com múltiplos ferimentos provocados por arma branca. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Lucas ainda com sinais vitais, conforme relatado pelo major Bertolazo.

