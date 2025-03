Mulheres no Legislativo: secretária de Cultura da Câmara de Cuiabá fortalece a luta feminina nos órgãos públicos 07/03/2025 Mulheres no Legislativo: secretária de Cultura da Câmara de Cuiabá fortalece a luta feminina nos órgãos públicos SECOM –...

Celebrado desde 1975 em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher homenageia as mulheres que lutaram por melhores condições de trabalho e igualdade salarial. A Câmara Municipal de Cuiabá tem se destacado na luta pelos direitos das mulheres e pela representatividade feminina na política, com oito vereadoras eleitas. Atualmente, a Mesa Diretora é composta exclusivamente por mulheres, um marco histórico, sendo a primeira Câmara Municipal do país com uma Mesa Diretora majoritariamente feminina.

