Mulheres parlamentares do BRICS defendem protagonismo feminino em ações climáticas A 2ª sessão de trabalho da Reunião de Mulheres Parlamentares do BRICS debateu o enfrentamento da crise climática sob a perspectiva... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 18h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h38 )

2ª Sessão de trabalho da Reunião de Mulheres Parlamentares do BRICS. South Africa (LH) – Mrs. Nqabisa Gantsho. Momento MT

A 2ª sessão de trabalho da Reunião de Mulheres Parlamentares do BRICS debateu o enfrentamento da crise climática sob a perspectiva de gênero. Entre as sugestões apresentadas pelas parlamentares dos países do bloco estão a capacitação técnica de mulheres e a igualdade de acesso a recursos naturais, financiamentos e tecnologias verdes.

