Mulheres permissionárias do Mercado do Porto recebem qualificação Começou nesta segunda-feira (19) o projeto Aprenda e Empreenda, uma capacitação voltada às mulheres empreendedoras permissionárias...

Começou nesta segunda-feira (19) o projeto Aprenda e Empreenda, uma capacitação voltada às mulheres empreendedoras permissionárias do Mercado do Porto, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Instituto Inca (Inclusão, Cidadania e Ação). A ação será realizada ao longo de cinco segundas-feiras consecutivas e visa fortalecer o empreendedorismo feminino por meio de orientações sobre gestão, performance nos negócios e visão de crescimento.

