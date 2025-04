Momento MT |Do R7

Mulheres são flagradas tentando entrar com materiais de uso proibido na PCE Sete mulheres foram flagradas por policiais penais, neste sábado (05.4), quando tentavam levar produtos de uso proibido a presos na...

Sete mulheres foram flagradas por policiais penais, neste sábado (05.4), quando tentavam levar produtos de uso proibido a presos na Penitenciária Central do Estado. As visitantes levavam pacotes de fumo, comprimidos e cigarros. Uma delas estava com diversos produtos, como dois pacotes de fumo, isqueiros e cinco espelhos.

