Mulheres se preparam para o mercado de trabalho em capacitação gratuita na Secretaria da Mulher

Cerca de 20 mulheres iniciaram, nesta terça-feira (21), o curso de recepcionista no auditório da Secretaria Municipal da Mulher (SMM), localizado na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá. A formação gratuita é oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), dentro do Programa Escola da Mulher.

