Mulheres superam violência doméstica e reconstroem futuro com SER Família Mulher As mulheres Jenifer Surita e L.S.A., de 39 e 33 anos, têm uma história em comum – ambas são mães, foram vítimas de violência doméstica... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h26 )

As mulheres Jenifer Surita e L.S.A., de 39 e 33 anos, têm uma história em comum – ambas são mães, foram vítimas de violência doméstica e encontraram, por meio do programa SER Família Mulher, uma oportunidade para reconstruir suas vidas e buscar um futuro melhor.

Saiba mais sobre como essas mulheres estão transformando suas vidas e o impacto do programa SER Família Mulher no site do nosso parceiro Momento MT.

