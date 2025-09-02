Mulheres terão espaço de destaque no Congresso Prefeitos do Agro em Sorriso O evento reunirá lideranças de todo o país e entre elas, primeiras-damas de diversas cidades O protagonismo feminino será um dos grandes...

O evento reunirá lideranças de todo o país e entre elas, primeiras-damas de diversas cidades

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre o protagonismo feminino no agronegócio!

Leia Mais em Momento MT: