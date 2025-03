Município amplia convênio com Associação de Combate ao Câncer A manhã desta quarta-feira (19) ficou marcada por muita alegria para dezenas de pessoas com a assinatura do convênio entre a Prefeitura... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h27 ) twitter

A manhã desta quarta-feira (19) ficou marcada por muita alegria para dezenas de pessoas com a assinatura do convênio entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Associação dos Amigos Voluntários de Combate ao Câncer (AAVCC) no valor de R$ 360 mil, sendo que a primeira parcela já será depositada na próxima sexta-feira. A destinação dos recursos para a Associação foi uma iniciativa da Câmara de Vereadores que entendeu a necessidade do apoio aos pacientes e aprovou o projeto que, esse ano teve um acréscimo, por parte do Município, de R$ 5 mil sob o valor que vinha sendo repassado no ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa!

