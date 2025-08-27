Município de Sorriso avança em processo de regularização de imóveis urbanos Nesta quarta-feira (27), o prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, assinou o contrato de prestação de serviços com a empresa Geoline Engenharia...

Nesta quarta-feira (27), o prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, assinou o contrato de prestação de serviços com a empresa Geoline Engenharia Ltda, especializada em ações jurídico-urbanísticas, para a execução do processo de regularização fundiária urbana e apoio técnico no bairro Boa Esperança II. A medida beneficiará 195 famílias da localidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: