Município destaca ações já tomadas contra proliferação da dengue Desde o começo deste ano, com o aumento do agravamento da situação da dengue, chikungunya e zika, a Prefeitura de Rondonópolis, através... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 17h27

Desde o começo deste ano, com o aumento do agravamento da situação da dengue, chikungunya e zika, a Prefeitura de Rondonópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, passou a tomar uma série de providências no âmbito da saúde pública no município. Nesse período, o foco das ações emergenciais tem sido em atuar principalmente no combate ao mosquito transmissor dessas doenças, o Aedes aegypti, e no tratamento das pessoas infectadas.

Para mais detalhes sobre as ações e medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

