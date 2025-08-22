Município inicia aplicação da “dose zero” contra o sarampo nesta segunda (25) A vacinação extra contra o sarampo terá início nesta segunda-feira (25) em Rondonópolis. A Secretaria Municipal de Saúde informa aos...

A vacinação extra contra o sarampo terá início nesta segunda-feira (25) em Rondonópolis. A Secretaria Municipal de Saúde informa aos pais e responsáveis que a “dose zero” contra o sarampo deve ser aplicada em crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. A vacinação com a “dose zero” segue orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) para evitar a reintrodução e avanço do vírus do sarampo.

