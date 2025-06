Município inicia nesta terça-feira (24) imunização contra dengue em crianças

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Saúde começa, nesta terça-feira, 24 de junho, a aplicação das doses contra a dengue em Rondonópolis. Todas as unidades já estão recebendo as doses e os técnicos capacitados para fazer a aplicação no público-alvo que, dessa vez, foi delimitado pelo Ministério da Saúde, somente para crianças de 10 a 14 anos.

