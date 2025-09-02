Município inicia o chamamento para cirurgias de hérnia e vesícula Você ou alguém da sua família está na espera por uma cirurgia de hérnia ou vesícula? O Município promoverá uma força tarefa na realização...

Você ou alguém da sua família está na espera por uma cirurgia de hérnia ou vesícula? O Município promoverá uma força tarefa na realização de cirurgias de hernioplastia e colecistectomia videolaparoscópica. Ao longo do mês de setembro, 16 pacientes terão a chance de realizar seu procedimento, de forma totalmente gratuita, em diferentes datas e horários. Esse esforço representa um investimento de R$ 79.094,77, mostrando que o Município o compromisso da gestão municipal em garantir acesso a cirurgias essenciais.

