Município interdita seis playgrounds em escolas e creches
Momento MT|Do R7
22/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 19h08 )

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura, determinou às construtoras responsáveis para que fizessem a imediata interdição dos playgrounds em seis unidades educacionais de Rondonópolis. As estruturas de lazer foram interditadas com o objetivo de garantir a segurança das crianças e evitar eventuais riscos decorrentes de falhas na execução dos projetos.

Saiba mais sobre as medidas de segurança e as unidades afetadas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

