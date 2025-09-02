Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Município investe em inovação tecnológica para ampliar cuidados em saúde

Telessaúde e a Telemedicina já estão em funcionamento no Município O Telessaúde e a Telemedicina já são realidade em Sorriso. Em execução...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Telessaúde e a Telemedicina já estão em funcionamento no Município

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como Sorriso está transformando a saúde com tecnologia!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.