Município investe em inovação tecnológica para ampliar cuidados em saúde
Telessaúde e a Telemedicina já estão em funcionamento no Município O Telessaúde e a Telemedicina já são realidade em Sorriso. Em execução...
Telessaúde e a Telemedicina já estão em funcionamento no Município Leia Mais em Momento MT:
Telessaúde e a Telemedicina já estão em funcionamento no MunicípioConsulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como Sorriso está transformando a saúde com tecnologia!
Leia Mais em Momento MT: