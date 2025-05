Município mais alfabetizado de MT, Lucas do Rio Verde reforça ações para erradicar o analfabetismo Educação que transforma: Lucas do Rio Verde se destaca como um exemplo positivo na área de alfabetização, liderando o índice em Mato...

Educação que transforma: Lucas do Rio Verde se destaca como um exemplo positivo na área de alfabetização, liderando o índice em Mato Grosso com 97,16% da população com 15 anos ou mais sabendo ler e escrever, conforme os dados do Censo Demográfico 2022 (IBGE). Acima das médias estadual (94,19%) e nacional (93%), o trabalho do Município continua e está com inscrições abertas até o dia 4 de junho para o programa estadual “Mais MT Muxirum”.

