Município quita salário de janeiro dos servidores

Os servidores públicos municipais de Rondonópolis já contam com o salário de janeiro em suas contas. A prefeitura antecipou o pagamento para esta quarta-feira (29), garantindo também o acréscimo da Revisão Geral Anual (RGA), que neste ano foi de 5%. Para aqueles que utilizam o sistema de portabilidade bancária, os valores foram disponibilizados ao longo desta quinta-feira (30), devido aos trâmites entre as instituições financeiras. De acordo com o secretário de Administração, Luciano Rodrigues, o compromisso com a pontualidade no pagamento dos servidores é uma prioridade da gestão.

