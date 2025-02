Município recebe medicamentos para o abastecimento das Farmácias Cidadãs

Momento MT |Do R7

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Semsa), informa que nesta terça-feira (11) foi recebida uma significativa remessa de medicamentos que já estão disponíveis nas Farmácias Cidadãs do Município. Os lotes vão minimizar a carência observada nos últimos meses, especialmente aqueles com demanda emergencial, esperando assim normalizar o abastecimento em todas as unidades até o final desta semana.

