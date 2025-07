Momento MT |Do R7

Município reforça instalação de redutores de velocidade em pontos estratégicos Melhorar o fluxo de trânsito e diminuir o número de acidentes registrados nas vias sorrissenses. Essa é a proposta com o reforço no...

Melhorar o fluxo de trânsito e diminuir o número de acidentes registrados nas vias sorrissenses. Essa é a proposta com o reforço no número de redutores de velocidade, as lombadas eletrônicas, que vem sendo instaladas em pontos estratégicos pela cidade. Hoje, por exemplo, está em fase final a instalação de um redutor na Avenida Porto Alegre e outro na rua Lupicínio Rodrigues.

