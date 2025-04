Município vai fazer treinamentos para prevenir de acidentes de trabalho A partir do mês de maio o Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (Desopem) da Prefeitura de Rondonópolis vai dar início... Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h40 ) twitter

A partir do mês de maio o Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (Desopem) da Prefeitura de Rondonópolis vai dar início em treinamentos e capacitações dos servidores municipais visando a prevenção de acidentes do trabalho. Essa é a primeira vez durante vários anos em que o município realiza um trabalho nesse sentido, sendo que os servidores do Arquivo Municipal, serão os primeiros a passar por um treinamento de prevenção. “Notamos que o local por servir como abrigo de documentos e quase que somente tomado por papéis, resolvemos fazer o treinamento com os profissionais de lá”, afirmou o coordenador do Desopem, Thallison Soares. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os treinamentos e a importância da prevenção de acidentes de trabalho. Leia Mais em Momento MT: Adiada votação de proposta que aumenta representação empresarial na Sudeco

