Musa da Barroca Zona Sul, Raíssa Souza aposta em body ousado em ensaio: 'Lindo' Musa da Barroca Zona Sul, Raíssa Souza participou no último fim se semana do ensaio da escola de samba paulistana, e mostrou toda sua... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 10/02/2025 - 12h27 )

Musa da Barroca Zona Sul, Raíssa Souza participou no último fim se semana do ensaio da escola de samba paulistana, e mostrou toda sua habilidade com o samba. A empresária apostou em um body transparente com pedrarias na cor lilás, que cobriam suas partes íntimas, busto e parte do pulso. Ela exibiu seu corpo sequinho, com 12% de gordura corporal, 67 cm de cintura e 105 cm de quadril. Com 1,70 m de altura e 67 quilos, Raissa, atualmente, malha pesado para ganhar mais massa magra. Confira os cliques abaixo: Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Decreto restabelece agendamentos sem comprometer demandas espontâneas

