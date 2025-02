Musa da Vila Isabel faz ensaio ousado e exibe corpão definido: ‘Maravilhosa demais’

O Carnaval 2025 promete ser especial para Monique Rizzeto que, além de realizar o sonho de desfilar como rainha de bateria na Sapucaí, com a Acadêmicos de Niterói, também retorna ao posto de musa da Vila Isabel após um hiato de quase dez anos. Ela estrelou um ensaio fantasiada em uma praia do Rio de Janeiro, no melhor estilo sereia para as lentes do fotógrafo Davi Borges, e claro, compartilhou com os seguidores nas redes sociais.

