Museu da Imagem e do Som recebe mais de 900 turistas de todo o mundo em Cuiabá

A história de um povo é o alicerce de sua identidade, cultura e pertencimento. É por meio dela que compreendemos nossas origens, valorizamos nossas raízes e construímos caminhos mais conscientes para o futuro. Em Cuiabá, esse resgate tem acontecido de forma viva e pulsante por meio do Museu da Imagem e do Som Lázaro Papazian, o Misc, que recebeu, de janeiro até meados deste mês, 930 visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo, além de municípios mato-grossenses.

Para saber mais sobre essa rica experiência cultural, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: