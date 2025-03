Museu da Imagem e Som funcionará em novo horário a partir do dia 6 de março O Museu e Imagem e Som de Cuiabá (MISC) Lázaro Papazian, localizado no coração de Cuiabá, na Rua Voluntários da Pátria, proporciona...

O Museu e Imagem e Som de Cuiabá (MISC) Lázaro Papazian, localizado no coração de Cuiabá, na Rua Voluntários da Pátria, proporciona muito mais que uma viagem no tempo. Além de seu rico acervo distribuídos pelo espaço, como do fotógrafo Lázaro Papazian, do músico Mestre Inácio, que marcou seu tempo com o Rasqueado do Baú; do comunicador do rádio Deodato Monteiro, que ficou conhecido como “o fofoqueiro da cidade” pela irreverência como revelava os acontecimentos; do jornalista, ator, professor e músico Liu Arruda, do historiador e cineasta Aníbal Alencastro, também possui particularidades que impressionam por existirem há mais de 200 anos.

