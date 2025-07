Museu de Arte Sacra de Mato Grosso prepara programação especial para as crianças

Momento MT |Do R7

Oficina de pintura, de reciclagem e de aquarela. Essas são algumas das atividades que serão realizadas no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a partir do dia 12 de julho. As atividades são gratuitas e fazem parte da Colônia de Férias da instituição, destinada para o público infantil.

