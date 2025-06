Museu de Arte Sacra de Mato Grosso prorroga sessões do Tour Noturno O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso realiza, neste mês de junho, as últimas sessões do Tour Noturno, iniciativa que abre as portas...

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso realiza, neste mês de junho, as últimas sessões do Tour Noturno, iniciativa que abre as portas do espaço durante a noite. Sucesso de público, a atividade será realizada nesta sexta-feira (6.6) e prossegue nos dias 13, 14, 20, 21 e 28 de junho, com sessões sempre às 20h.

