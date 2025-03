Mutirão contra dengue visitou mais 7,7 mil imóveis na região do Pedra 90 A Prefeitura de Cuiabá, por meio de diversas secretarias, visitou mais de 7,7 mil casas na Região do Pedra 90, em um mutirão especial...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio de diversas secretarias, visitou mais de 7,7 mil casas na Região do Pedra 90, em um mutirão especial contra dengue realizado no sábado (29) e domingo (30). A ação mobilizou mais de 800 servidores, realizando ações de inspeção e conscientização. No sábado (29), 5.410 residências foram visitadas, sendo que 46 imóveis foram pulverizados com inseticida. No domingo (30), a ação foi concluída com a visitação em 2.332 imóveis, e 38 imóveis pulverizados. A Vigilância Sanitária fiscalizou ainda 9 estabelecimentos e emitiu 5 notificações.

