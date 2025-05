Mutirão da Cidadania chega até Diamantino nesta sexta-feira

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC) e a Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF) em parceria com a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, realizarão nesta sexta feira, 23 de maio, o Mutirão da Cidadania. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio do Programa Ser Família e tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços públicos gratuitos, promovendo a inclusão social e o fortalecimento da cidadania.

