Mutirão da Cidadania leva serviços gratuitos a moradores de Canarana e Nova Xavantina

O Mutirão da Cidadania, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), levou serviços gratuitos à população dos municípios de Nova Xavantina e Canarana na quinta-feira (10.7). A ação faz parte da do Programa SER Família Solidário e SER Família Aconchego, elaborado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

