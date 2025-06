Mutirão da Cidadania oferece serviços a egressos do sistema prisional em Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Governo do Estado e o Poder Judiciário de Mato Grosso, realizou nesta quarta-feira (11) o...

A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Governo do Estado e o Poder Judiciário de Mato Grosso, realizou nesta quarta-feira (11) o Mutirão da Cidadania, voltado a pessoas egressas do sistema penitenciário. O evento aconteceu na sede da Fundação Nova Chance e ofereceu uma série de serviços de saúde, assistência social, apoio jurídico e regularização documental, com foco na reintegração social e na redução da reincidência criminal.

