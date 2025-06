Mutirão da Limpurb beneficia CPA IV e mais 18 localidades com serviços de limpeza e zeladoria A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), segue intensificando as ações de limpeza...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), segue intensificando as ações de limpeza urbana na capital. Na quarta-feira (18), as equipes atuaram na Avenida Tuiuiú, localizada no bairro CPA IV, com a realização de roçagem, varrição, pintura de meio-fio e manutenção na rede de iluminação pública.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações de zeladoria na sua cidade!

Leia Mais em Momento MT: