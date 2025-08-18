Mutirão de atendimentos da saúde alcança quase 200 pacientes neste final de semana A Secretaria de Saúde de Sinop realizou mais uma ação, neste final de semana, para atender pacientes das especialidades de neurologia...

A Secretaria de Saúde de Sinop realizou mais uma ação, neste final de semana, para atender pacientes das especialidades de neurologia e cardiologia, além da realização de exames de ultrassonografia. Cerca de 200 pacientes foram regulados e puderam aproveitar os serviços no sábado (16). As consultas foram realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e os exames em clínicas particulares da cidade. Ao todo foram realizados 60 consultas de neurologia, 30 de cardiologia e 100 ultrassonografias de variadas especialidades médicas. A ação visa zerar fila de espera de pacientes, por procedimentos, exames e consultas, destaca o secretário da pasta, Érico Stevan.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante ação de saúde em Sinop!

Leia Mais em Momento MT: