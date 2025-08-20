Logo R7.com
Mutirão de limpeza e melhorias chega a mais de 30 localidades nesta quarta-feira (20)

Momento MT|Do R7

Serviços incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública em todas as regiões da cidade. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta quarta-feira (20), as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do município.

