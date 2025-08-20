Mutirão de limpeza e melhorias chega a mais de 30 localidades nesta quarta-feira (20) Serviços incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública em todas as regiões da cidade A Prefeitura... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Serviços incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública em todas as regiões da cidade. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta quarta-feira (20), as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!

Leia Mais em Momento MT:

Ação das Polícias Militar e Civil prende faccionados por sequestro de adolescente de 17 anos em Mirassol D’Oeste

Brasil aprimora laços comerciais com o Japão e promove o agronegócio na Expo Osaka 2025

Conselho Municipal de Cultura abre inscrições para vagas de titulares e suplentes