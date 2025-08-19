Mutirão de limpeza, manutenção e melhorias contempla mais de 20 bairros Serviços em execução nesta terça-feira (19) incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Serviços em execução nesta terça-feira (19) incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta terça-feira (19) as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do Município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!

Leia Mais em Momento MT:

SES debaterá importância da rede de apoio à amamentação em mostra da UFMT

Governo de MT investe em parcerias para apresentar soluções para demandas municipais

Proprietário de veículo que mudou de município precisa atualizar dados cadastrais no Detran-MT