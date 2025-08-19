Mutirão de limpeza, manutenção e melhorias contempla mais de 20 bairros
Serviços em execução nesta terça-feira (19) incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública...
Serviços em execução nesta terça-feira (19) incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta terça-feira (19) as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do Município.
Serviços em execução nesta terça-feira (19) incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta terça-feira (19) as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do Município.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: