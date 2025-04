Mutirão de limpeza retira 1.200 toneladas de lixo durante aniversário de Cuiabá

Momento MT |Do R7

O grande mutirão de limpeza de áreas públicas do dia 8 de abril, em comemoração ao aniversário de Cuiabá, resultou na retirada de mais de 1.200 toneladas de lixo em mais de 50 bairros da capital. A ação contou com a participação de dois mil voluntários, que atuaram ao longo do dia nos pontos de atendimento espalhados pela cidade.

