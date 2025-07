Mutirão de Limpeza retira mais de 70 toneladas de lixo de um mesmo local Prefeita reforça apelo que vem fazendo à população, a cada ação que acompanha pessoalmente: “Manter a cidade limpa é dever de todos... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h58 ) twitter

Prefeita reforça apelo que vem fazendo à população, a cada ação que acompanha pessoalmente: “Manter a cidade limpa é dever de todos e a população precisa fazer a sua parte”. A Prefeitura de Várzea Grande segue intensificando as ações de limpeza urbana para garantir uma cidade mais limpa, bonita e com melhor qualidade de vida para a população. Na manhã desta quarta-feira (9), a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, em parceria com a empresa Locar, realizou um grande mutirão na Rua Boa Ventura, uma via extensa que liga os bairros Jardim Glória e Vila Arthur.

