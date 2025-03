Mutirão de ultrassonografias femininas integra ações do Mês da Mulher 2025 “O atendimento foi rápido; a equipe do PSF do Europa é muito boa, atende muito bem”. o depoimento é da venezuelana Yomaira del Cármen...

“O atendimento foi rápido; a equipe do PSF do Europa é muito boa, atende muito bem”. o depoimento é da venezuelana Yomaira del Cármen Osuna que nesta manhã, 27 de março, aguardava na recepção de uma clínica para a realização de exames de ultrassonografia. Yomaira reside no Brasil há oito anos, há cinco está em Sorriso. Aqui, também com apoio da Prefeitura, ela fez curso de cuidadora de idosos. “Frequento muito hospitais, clínicas, PSFs e posso dizer que a saúde aqui é muito boa”, conta.

