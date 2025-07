Mutirão do CadÚnico supera meta e realiza mais de 320 atendimentos em Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, promoveu...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, promoveu o 1º Mutirão do CadÚnico da Regional Sul: Assistência Social em Ação, com mais de 320 atendimentos realizados, superando a meta inicial de 200 serviços. A ação aconteceu neste sábado (26), no CRAS Getúlio Vargas, localizado no Complexo da Policlínica do Coxipó.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: