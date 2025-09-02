Mutirão do CAR Digital 2.0 em Campo atende produtores rurais de 17 municípios A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) abriu a programação da primeira ação do ´”Car Digital 2.0 em Campo”, no município... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 20h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h58 ) twitter

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) abriu a programação da primeira ação do ´”Car Digital 2.0 em Campo”, no município de Sinop, com mais de 100 produtores rurais inscritos para atendimento. O evento, que começou nesta terça-feira (2.9), segue até sexta-feira (5). Os atendimentos estão sendo realizados na sede do Sindicato Rural de Sinop, das 8h às 18h. Produtores rurais e profissionais técnicos interessados em consultar os seus cadastros ainda podem se inscrever, acesse aqui.

