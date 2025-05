Mutirão do DAE leva atendimento completo ao Paiaguás de 26 a 31 de maio O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE VG) realiza, entre os dias 26 e 31 de maio, o mutirão de regularização e atendimento... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 13h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h37 ) twitter

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE VG) realiza, entre os dias 26 e 31 de maio, o mutirão de regularização e atendimento no bairro Paiaguás. A ação vai levar todos os serviços da área comercial até os moradores da região, com o objetivo de ampliar o número de cadastros, corrigir irregularidades e preparar o bairro para as obras de recapeamento e drenagem que estão em andamento.

