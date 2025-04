Mutirão emergencial contra dengue ocorre no CPA 2

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) segue intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti e realizará, neste sábado (6), um grande mutirão na região do CPA 2. A mobilização faz parte de um esforço emergencial contra a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Durante a ação, 4.194 imóveis serão vistoriados pelos agentes de endemias. O ponto de concentração será na Praça Cultural, a partir das 7h.

