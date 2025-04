Mutirão no Jardim Vitória tem Armário Solidário, Feirão de Empregos e cursos para mulheres A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realizou neste sábado (26) mais uma edição do Armário Solidário...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realizou neste sábado (26) mais uma edição do Armário Solidário e do Feirão de Empregos durante o mutirão na Escola Estadual Gustavo Kulman, no bairro Jardim Vitória. O evento contou com a presença do prefeito Abilio Brunini, da vereadora Katiuscia Manteli e da secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!

Leia Mais em Momento MT: