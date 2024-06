Mutirão no Parque Flor do Ypê: iniciativa retira 1 tonelada de entulho Iniciativa visa envolver escolas e empresas na conservação de espaços públicos e terá duração de um ano. Parceria com Ministério...

Momento MT|Do R7 24/06/2024 - 18h04 (Atualizado em 24/06/2024 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share