MUTIRÃO ‘REGULARIZE JÁ’ Informamos que o mutirão “Regularize Já”, previsto para ocorrer do dia 10 ao dia 12 de julho no bairro São Benedito, está temporariamente... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Informamos que o mutirão “Regularize Já”, previsto para ocorrer do dia 10 ao dia 12 de julho no bairro São Benedito, está temporariamente suspenso devido a problemas técnicos no local onde a ação seria realizada. A equipe do DAE está providenciando um novo ponto de atendimento no bairro para garantir que a população tenha acesso aos serviços de negociação de débitos, atualização cadastral, manutenção e padronização.

Para mais detalhes sobre a nova data e local do mutirão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF apreende mais de uma tonelada de cocaína e prende três pessoas em Campo Grande/MS

PF deflagra operação e apreende mais de 300 kg de drogas

Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses iniciam em Lucas com grande abertura no Estádio Passo das Emas