Mutirão remove 30 toneladas de entulho e oferece atendimento assistencial

A Prefeitura de Cuiabá, em uma ação conjunta, realizou nesta terça-feira (1°), a remoção de um bolsão de descarte irregular no bairro Residencial Despraiado, retirando aproximadamente 30 toneladas de entulho e lixo acumulado. Além do serviço de limpeza, a iniciativa também prestou atendimento assistencial a uma pessoa em situação de rua que residia no local há cerca de 18 anos. O cidadão foi encaminhado ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), onde receberá o devido acolhimento.

