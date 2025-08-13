Mutirão Rural entrega 100 óculos a moradores da Gleba Mercedes em parceria entre Prefeitura e entidades Os moradores da comunidade rural Gleba Mercedes V, localizada a cerca de 70 quilômetros do centro de Sinop, receberam, nesta terça...

Os moradores da comunidade rural Gleba Mercedes V, localizada a cerca de 70 quilômetros do centro de Sinop, receberam, nesta terça-feira (12), 100 óculos de grau. A entrega aconteceu no pavilhão da Comunidade Católica São Marcos e foi resultado dos atendimentos oftalmológicos feitos durante o Mutirão Rural, em 27 de maio. A ação foi promovida pela Prefeitura de Sinop, Sindicato Rural, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Instituto de Defesa Agropecuária (Indea-MT) e outros parceiros.

