Na Câmara, Jefferson defende esporte como instrumento de transformação

O futuro secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, participou da reunião da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Cuiabá, na manhã desta quarta-feira (12), onde apresentou e debateu as ações planejadas para o calendário esportivo de 2025. A reunião, que foi a segunda da Comissão, contou com a participação do vereador Chico 2000, vereadora Michelly Alencar e dos vereadores Marcus Brito Júnior e Wilson Kero Kero, evidenciando o compromisso conjunto com o desenvolvimento do esporte na capital. Entre os temas discutidos, destacaram-se as ações voltadas para a realização de corridas e diversas atividades que visam estimular a prática esportiva, promovendo benefícios na saúde e na educação dos cidadãos. Para mais detalhes sobre como o esporte pode transformar a sociedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Bloqueio de R$ 1,3 milhão nas contas do DAE compromete abastecimento de água

